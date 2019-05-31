Полицейского из Сочи осудили на три года за раскрытие государственной тайны

Пресс-служба краснодарского управления ФСБ рассказала о вынесении приговора полицейскому, который намерено раскрыл государственную тайну. Следствие установило, что сотрудник полиции изготовил копии секретных документов и передал их третьим лицам с целью дальнейшего распространения.



Обвиняемому в шпионаже Уилану слили гостайну на флешке / Новости от 22.01.2019 15:00

Суд приговорил бывшего полицейского к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также лишил подсудимого звания капитана полиции.