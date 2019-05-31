Житель Астрахани на протяжении долгого времени не выплачивал алименты. Сумма его долга по алиментам достигла 200 тысяч рублей. На различные призывы должник также не реагировал и не появлялся у судебного пристава. Поскольку мужчина не проживал по адресу регистрации его объявили в исполнительный розыск.
Оказалось, что злостный неплательщик работает на одном из городских кладбищ копателем могил. Когда судебный пристав прибыл на кладбище, чтобы найти неплательщика, ему сказали, что разыскиваемый сейчас как раз копает могилу. Увидев как к нему приближается судебный пристав, мужчина лег в вырытую яму и закрыл в глаза.
Когда сотрудник УФССП обратился к мужчине по фамилии, имени и отчеству, то он внезапно "ожил".
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