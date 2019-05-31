В Санкт-Петербурге больше не продают энергетики несовршеннолетним

В пятницу на заседании городской думы Санкт-Петербурга был принят в третьем чтении законопроект, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним. Теперь петербургским продавцам грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей за продажу безалкогольного тонизирующего напитка несовершеннолетнему лицу.



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Для должностных лиц гордума приняла другой штраф - до 20 тысяч рублей. Самый высокий штраф за нарушение запрета могут получить юридические лица - до 50 тысяч рублей.