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Источник Правда.Ру

Магаданец создал сайт для отслеживания доходов мэра в реальном времени

Россия » Дальний Восток » Магадан print

Житель Магадана создал сайт, позволяющий в режиме реального времени наблюдать за ростом долга города и увеличением доходов его мэра Юрия Гришана. 


Уволенная в Саратовской области министр задекларировала доход в 2,3 млн рублей / Новости от 12.10.2018 19:30

На сайте сделаны две секции - одна из них информирует о населении города, общем размере городского долга, а вторая - о доходах мэра со дня его назначения на эту должность. Доходы чиновника растут вместе с долгом Магадана. 

На конец мая 2019 года задолженность города приближается к двум миллиардам рублей. Автор сайта подсчитал, что на каждого жителя города приходится около 21 тысячи рублей долга. Задолженность Магаданской области превысила сумму в 16 миллиардов рублей. 

Юрий Гришин вступил в должность мэра Магадана в ноябре 2015 года. За это время он заработал чуть больше 15 миллионов рублей. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава небольшого уральского города Серов Василий Сизиков предоставил декларацию о своих доходах за минувший год. Выяснилось, что сын чиновника владеет квартирой и двухэтажным домом. Площадь квартиры составляет 212 квадратных метров, а частного дома и того больше - 553 квадратных метра. Сыну мэра недавно исполнилось 13 лет. 

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Темы мэр долг сайт доходы Магадан
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