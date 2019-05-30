Наталья Сергунина рассказала про открытие летних читален в Москве

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина анонсировала открытие летних читален в 12 зонах отдыха мегаполиса. Среди них будут Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно», сад имени Баумана и пр. Читальни будут работать до конца летнего сезона по выходным с 12:00 до 18:00. Такую информацию передает портал столичного мэра.

По словам Натальи Сергуниной, посетителям парков в открываемых в июне-июле читальнях предоставят возможность изучить книжные новинки, насладиться прочтением классики и записаться в библиотеку. Также читальни в ходе теплого сезона будут выступать местом проведения бесплатных лекций, спектаклей, мастер-классов, интеллектуальных игр и квестов, - уточнила чиновница.

Напомним, что в столичных парках читальни в теплый сезон открываются уже в третий год кряду. В 2018 году они работали в период с 2 июня по 26 августа включительно. В них было выдано около 17000 книг. Наибольшей популярностью у читателей пользовались литературные труды таких писателей, как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Эрих Мария Ремарк и Джером Сэлинджер. Юная аудитория особенно часто интересовалась произведениями Марка Твена, Ганса Христиана Андерсена и Астрид Линдгрен. За время работы летних читален в 2018 году в них было организовано проведение свыше 1400 разнообразных фестивалей и марафонов, мастер-классов и интерактивных программ, а также викторин.

Отметим, что в теплый сезон 2019 года в парках мегаполиса также будут работать теннисные корты, футбольные площадки, и площадки для воркаута. Москвичи смогут воспользоваться беговыми и велодорожками, взять напрокат спортивный инвентарь, велосипеды, сегвеи и самокаты.

Также в 37 парках российской столицы будут организованы занятий йогой. Вести их будут полторы сотни сертифицированных инструкторов, которые легко подберут эффективную программу оздоровительных практик не только для новичков, но и для тех наших сограждан, кто не понаслышке знает о том, что такое йога.