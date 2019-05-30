Наталья Сергунина рассказала про открытие летних читален в Москве

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина анонсировала открытие летних читален в 12 зонах отдыха мегаполиса. Среди них будут Измайловский парк, музей-заповедник «Царицыно», сад имени Баумана и пр. Читальни будут работать до конца летнего сезона по выходным с 12:00 до 18:00. Такую информацию передает портал столичного мэра.
По словам Натальи Сергуниной, посетителям парков в открываемых в июне-июле читальнях предоставят возможность изучить книжные новинки, насладиться прочтением классики и записаться в библиотеку. Также читальни в ходе теплого сезона будут выступать местом проведения бесплатных лекций, спектаклей, мастер-классов, интеллектуальных игр и квестов, - уточнила чиновница.
Напомним, что в столичных парках читальни в теплый сезон открываются уже в третий год кряду. В 2018 году они работали в период с 2 июня по 26 августа включительно. В них было выдано около 17000 книг. Наибольшей популярностью у читателей пользовались литературные труды таких писателей, как Лев Толстой, Михаил Булгаков, Эрих Мария Ремарк и Джером Сэлинджер. Юная аудитория особенно часто интересовалась произведениями Марка Твена, Ганса Христиана Андерсена и Астрид Линдгрен. За время работы летних читален в 2018 году в них было организовано проведение свыше 1400 разнообразных фестивалей и марафонов, мастер-классов и интерактивных программ, а также викторин.
Отметим, что в теплый сезон 2019 года в парках мегаполиса также будут работать теннисные корты, футбольные площадки, и площадки для воркаута. Москвичи смогут воспользоваться беговыми и велодорожками, взять напрокат спортивный инвентарь, велосипеды, сегвеи и самокаты.
Также в 37 парках российской столицы будут организованы занятий йогой. Вести их будут полторы сотни сертифицированных инструкторов, которые легко подберут эффективную программу оздоровительных практик не только для новичков, но и для тех наших сограждан, кто не понаслышке знает о том, что такое йога.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
По словам родителей одноклассников хулигана, подобные выходки стали частным явлением.
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.