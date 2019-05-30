На III Форуме социальных инноваций регионов будут представлены лучшие социальные практики столицы

Обмен опытом, общение экспертов, волонтеров, органов власти — на Форуме социальных инноваций регионов, который пройдет в Москве с 19 по 21 июня, обсудят инновации в развитии социальной сферы и лучшие социальные практики страны.
Среди них и столичная программа "Московское долголетие". Благодаря ей люди пенсионного и предпенсионного возраста могут получить дополнительное образование, выучить английский, повысить компьютерную грамотность или заняться лечебной физкультурой. Результаты работы программы за год впечатляют: 200 000 участников в возрасте 55+, 9000 кружков и секций, открытых на базе городских учреждений.
Но мало кому известно, что у программы есть и предыстория. Летом 2014 года по инициативе жителей Мещанского района, недовольных недостаточным количеством образовательных и досуговых мероприятий для горожан пожилого возраста, в стенах НИУ "Высшая школа экономики" приступили к разработке системного проекта "Активное долголетие".
В марте 2019 года программе исполнился год, и мэр Москвы Сергей Собянин обратился к Президенту РФ Владимиру Путину с предложением вывести программу на федеральный уровень.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики и сегодня является партнёром "Московского долголетия". "Специфика программы в том, что она позволяет каждому найти себе дело по душе. Люди осваивают компьютер, иностранные языки, занимаются спортом и творчеством, — рассказывает куратор программы, проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. — Немаловажно, что участники программы получают возможность расширить круг общения, избавиться от одиночества". Как член Экспертного совета будущей федеральной программы, сегодня Валерия Касамара руководит разработкой методических рекомендаций и выработкой стандартов обучения для пожилых людей.
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