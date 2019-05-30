Российская исследовательская организация "Левада-центр" провела опрос среди жителей Москвы и выяснила, какие проблемы волнуют москвичей больше всего.
Главной проблемой жители столицы считают высокие тарифы на парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24% респондентов). Москвичей беспокоят пробки, загруженность улиц и присутствие мигрантов (15% участников опроса). Чуть меньше опрошенных (14%) упоминали о плохих дорогах и проблемах в сфере здравоохранения. На рост цен жаловались 13% респондентов, а еще 12% - на плохое озеленение и благоустройство города. Низкие зарплаты и пенсии отметили 11% москвичей, около 10% упомянули плохую экологическую обстановку в столице.
Меньше 10% участников опроса указали на недостаточное количество детских садов и школа, низкое качество работы коммунальных служб и высокие тарифы. По мнению 7%, проблемой Москвы является перенаселение и расширение города. Коррупция, бюрократия и проблемы с вывозом мусора беспокоят 6% респондентов.
Как отметил заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков, сейчас можно говорить о росте обеспокоенности вопросом с парковками и повышении негативных чувств по отношению к приезжим.
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