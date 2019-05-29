Жители Харовского района Вологодской области нашли в придорожной канаве древнего каменного идола.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный историко-художественный музей, на камне высечено лица, а под ним крест. По мнению исследователей, идол мог попасть в канаву вместе с песком, вывезенным из карьера.
Высота камня составляет около 117 сантиметров, а вес - не меньше 300 килограммов. Возраст идола может достигать до 2,3 тысяч лет, считают археологи. Точный возраст специалисты установят позднее.
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