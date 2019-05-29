Древнего идола нашли в придорожной канаве в Вологодской области

Жители Харовского района Вологодской области нашли в придорожной канаве древнего каменного идола.



Археологи обнаружили в Таджикистане древний город / Новости от 03.09.2018 10:15

Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональный историко-художественный музей, на камне высечено лица, а под ним крест. По мнению исследователей, идол мог попасть в канаву вместе с песком, вывезенным из карьера.

Высота камня составляет около 117 сантиметров, а вес - не меньше 300 килограммов. Возраст идола может достигать до 2,3 тысяч лет, считают археологи. Точный возраст специалисты установят позднее.