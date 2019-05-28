Заведующий хирургическим отделение в одной из новосибирских больниц был вынужден уволиться после скандала, который вызвала публикация его дочери в Twitter.
Дочь заведующего также обучается на медицинском факультете, после прохождения практики в гнойном отделении одной из городских больниц она написала в Twitter, что "нет ничего хуже, чем работать в гнойном отделении". Этой публикацией она оскорбила сотрудников отделения.
Позже девушка удалила публикацию и свой аккаунт в социальной сети, но история уже приобрела развитие. Ее отцу пришлось покинуть должность заведующего хирургическим отделением, несмотря на то, что руководство больницы делало все возможное, чтобы он не увольнялся.
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