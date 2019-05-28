Климатолог: после жары в Москву могут прийти торнадо

После сильной жары в Москву могут прийти шквалистый ветер, смерчи и торнадо.



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Об этом заявил климатолог и заместитель директора Института физики атмосферы имени А. Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

Если сильная жара сменится в регионе приходом холодного фронта, пояснил специалист, риск шквалов, смерчей и торнадо возрастет в разы.

Для Москвы в мае и июне, заметил Владимир Семенов, подобные природные явления вообще очень характерны. Дело в том, пояснил климатолог, что в это время года земля все еще остается влажной, а пришедшая жара способствует большому количеству испарений.

Таким образом, указывает Семенов, атмосфера накапливает огромное количество энергии, что стремится освободиться при смене погоды.

По словам заместителя директора Института физики атмосферы имени А. Обухова, вероятность возникновения шквалистого ветра, смерчей и торнадо сохранится в Москве вплоть до осени. Однако, делится Владимир Семенов, появление столь разрушительных природных явлений может спровоцировать лишь затяжной период жары - продолжительностью, например, от 10 до 20 дней.

Напомним, что синоптики обещают жителям столицы на следующей неделе жару в 32 градуса по Цельсию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что из-за изменчивого и непостоянного климата столичные пернатые испытывают тяжелую депрессия и теряют аппетит.

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