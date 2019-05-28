Башкирские полицейские ищут 36-лентюю кассиршу "Россельхозбанка" из Салавата, которая 27 мая похитила у банка 23 миллиона рублей. По информации правоохранителей, кассир скрылась вместе со своей семьей.
Следствие установило, что вечером 27 мая, после завершения рабочего дня, старший кассир забрала с собой 23 миллиона рублей и покинула банк. Полицейские не обнаружили сотрудницу банка по месту жительства, вместе с ней пропали муж и двое малолетних детей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.