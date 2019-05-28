Банковский кассир из Башкирии похитила 23 млн рублей и скрылась с семьей

Башкирские полицейские ищут 36-лентюю кассиршу "Россельхозбанка" из Салавата, которая 27 мая похитила у банка 23 миллиона рублей. По информации правоохранителей, кассир скрылась вместе со своей семьей.



Жительница Кузбасса похитила в кассе банка 500 тысяч рублей / Новости от 24.04.2019 06:48

Следствие установило, что вечером 27 мая, после завершения рабочего дня, старший кассир забрала с собой 23 миллиона рублей и покинула банк. Полицейские не обнаружили сотрудницу банка по месту жительства, вместе с ней пропали муж и двое малолетних детей.