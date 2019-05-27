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Цыгане попытались сорвать конференцию организатора "Бизнес-молодости" в Москве

Россия » Центр » Москва print

Цыгане попытались сорвать конференцию организатора тренингов для предпринимателей "Бизнес-молодость", прошедшую в московском парке "Сокольники". 


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Мужчины и женщины в народной одежде встречали гостей конференции и пытались убедить их перестать тратить деньги на сомнительное образование, уточняет портал "Секрет Фирмы". Цыгане раздавали листовки, пели и скандировали лозунги: "Записывайтесь на интенсив от настоящих цыган!", "Чтобы выйти из зоны комфорта, нужно войти в табор!", "Ай-нанэ-нанэ молодость!". 

Организатором акции выступил видеоблогер Богдан Кандауров. "Когда я вижу этих людей - у меня сердце обливается кровью. Идти на этот курс - это то же самое, что и прыгать в жерло вулкана. Посмотрите на них - все эти люди сегодня обожгутся. Но в моих силах стать их огнетушителем, их фольгой или хотя бы их мазью Вишневского", - рассказал он. 

Ранее "Правда.Ру" писала об инициативе ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ", которые предлагают ввести налог на пересечение российской границы. Соответствующее обращение ассоциация направила Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.

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Темы бизнес цыгане Москва конференция
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