Митрополит Екатеринбурга сравнил конфликт вокруг храма с расстрелом Николая II и его семьи

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг строительства храма святой Екатерины.



Почему Екатеринбургу не нужен ещё один храм

Заявление священнослужителя передает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Сегодня перед Церковью — вызов", заявил митрополит. Люди, выступающие против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, "потерялись по причине безверия", считает он.

"Прогремевший вызов", заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, прогремел подобно выстрелам при расстреле последнего российского императора Николая II и его семьи.

Митрополит также заявил, что надеется на "внутреннее возрастание" протестующих. Он рассчитывает, что они поймут — "без православия не мыслима сама жизнь нашего Отечества".