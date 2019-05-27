Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг строительства храма святой Екатерины.
Заявление священнослужителя передает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
"Сегодня перед Церковью — вызов", заявил митрополит. Люди, выступающие против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге, "потерялись по причине безверия", считает он.
"Прогремевший вызов", заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, прогремел подобно выстрелам при расстреле последнего российского императора Николая II и его семьи.
Митрополит также заявил, что надеется на "внутреннее возрастание" протестующих. Он рассчитывает, что они поймут — "без православия не мыслима сама жизнь нашего Отечества".
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