В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.
Суть такой забастовки заключается в строгом исполнении своих должностных обязанностей. Бунтующие таким образом сотрудники обычно ни на шаг не отступают от правил. Итальянские забастовки еще называют "работой по правилам".
Так, например, врачи из Пензы будут находиться на своих рабочих местах, но на выезды ездить не будут. Дело в том, что бригады скорой помощи плохо укомплектованы, и выезд в таком случае будет являться серьезным нарушением.
О забастовке сотрудников областной станции скорой помощи из Пензы сообщают местные средства массовой информации.
Медицинские работники, пишет городской портал progorod58. ru, жалуются на низкую заработную плату и неукомплектованность бригад скорой помощи.
В общей сложности, сообщают СМИ Пензы, в защиту своих прав выступают порядка 40 человек. Среди них — фельдшеры, медсестры, медбратья и водители.
Участники итальянской забастовки в Пензе обратились к губернатору, местному Министерству здравоохранения и депутатам Законодательного собрания города с требованием повысить зарплату до уровня средней по региону — 26 тысяч рублей. По словам медработников, сегодня они получают по 16 тысяч рублей в месяц.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
Разведывательно-аналитический центр Rand Corporation опубликовал на днях доклад о том, как максимально ослабить, а то и просто демонтировать нашу страну.
В собственности непосредственно чиновника находятся два земельных участка, жилой дом, нежилое здание, квартира, два снегохода и два прицепа.
О выборах в Европарламент и их влиянии на политику Евросоюза, в частности на отношения с Россией, "Правде.Ру" рассказал эксперт.