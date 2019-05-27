Врачи скорой помощи из Пензы начали итальянскую забастовку

В Пензе сотрудники областной станции скорой помощи объявили о начале так называемой итальянской забастовки.



Неадекват напал на бригаду скорой помощи в Москве / Новости от 30.09.2018 00:11

Суть такой забастовки заключается в строгом исполнении своих должностных обязанностей. Бунтующие таким образом сотрудники обычно ни на шаг не отступают от правил. Итальянские забастовки еще называют "работой по правилам".

Так, например, врачи из Пензы будут находиться на своих рабочих местах, но на выезды ездить не будут. Дело в том, что бригады скорой помощи плохо укомплектованы, и выезд в таком случае будет являться серьезным нарушением.

О забастовке сотрудников областной станции скорой помощи из Пензы сообщают местные средства массовой информации.

Медицинские работники, пишет городской портал progorod58. ru, жалуются на низкую заработную плату и неукомплектованность бригад скорой помощи.

В общей сложности, сообщают СМИ Пензы, в защиту своих прав выступают порядка 40 человек. Среди них — фельдшеры, медсестры, медбратья и водители.

Участники итальянской забастовки в Пензе обратились к губернатору, местному Министерству здравоохранения и депутатам Законодательного собрания города с требованием повысить зарплату до уровня средней по региону — 26 тысяч рублей. По словам медработников, сегодня они получают по 16 тысяч рублей в месяц.