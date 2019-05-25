Главное Следственного управления по Московской области ведет расследование в отношении девушки, которая избила и покусала двух полицейских. Инцидент произошел 22 мая.
Наиболее сильно от действий девушки пострадал участковый. Он получил ушибы, укусы и сотрясение головного мозга. Вторым пострадавшим стал сотрудник патрульно-постовой службы, у него диагностировали только ушибы и укусы. Следственный комитет устанавливает детали случившегося. Женщина была отпущена на свободу с подпиской о невыезде.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Туле трое неизвестных расстреляли сотрудника полиции.
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