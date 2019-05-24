В программе ранней профориентации KidSkills в Москве приняли участие 20 тысяч человек

На игровой площадке Kids City завершилась, созданная при поддержке департамента образования и науки города Москвы бесплатная программа ранней профориентации KidSkills.

Ребята получили уникальную возможность сделать свои первые шаги на пути к будущей профессии. В программе приняли участие более 20 тысяч человек совершенно бесплатно. Уже в раннем возрасте дети получили возможность познакомиться с различными профессиями и, возможно, определиться с тем, кем они хотят стать будущем.

"Мы с моим 1-м классом "А" посетили площадку ранней профориентации Kids City. Мои ученики побывали ветеринарными врачами, сотрудниками банков, фармацевтами. Все остались очень довольны. Я считаю, что такие площадки необходимы, так как именно в младшем школьном возрасте надо знакомить ребят с профессиями, которые существуют", — говорит учительница начальных классов Надежда Тимошенко.

Руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина заявил, что программа ранней профориентации может стать ежегодной. Представители Kids City уже выразили готовность продолжать сотрудничество с образовательным ведомством столицы в данном формате.