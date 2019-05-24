Сургутский депутат внес в декларацию 29 квартир и 10 самолетов

Депутат городской думы Сургута Евгений Барсов подал отчет о доходах за 2018 год. За этот год чиновник заработал 33,5 миллионов рублей. Сейчас в его собственности числится дом, 9 земельных участков, газопровод и автостоянка.



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Помимо этого, Барсов задекларировал десять спортивных самолетов, экскаватор и два автомобиля. С 1991 по 2018 год Барсов работал директором компании "Сургутстройтрест". Также до 2018 года он состоял в "Единой России", после чего перешел в ЛДПР.