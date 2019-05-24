Казанские власти приняли решение применить ко всем больным собакам эвтаназию

В администрации Казани прошло заседание городской думы, на которой чиновники нашли решение злободневной проблеме. С некоторых пор в городе появилось множество бездомных собак. Многие из них заболевают, что может спровоцировать массовую эпидемию.



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На лечение животных у мэрии нет денег, поэтому чиновники решили разрешить эвтаназию. Сейчас в городе отлавливают всех собак, осматривают их в течение 10 дней. Если собака здорова - ее стерилизуют и отправляют на волю. Если больна - убивают.