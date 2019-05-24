Администрация Василеостровского района после проверки закрыла кафе "ДоброДомик", которое стало известно благодаря бесплатным обедам для пенсионеров.
Власти решили приостановить работу заведения и оштрафовать владельца из-за граффити на фасаде здания, гирлянды, которая находится на входе в кафе, несоответствия цвета вывески фасаду здания, а также из-за подарков от бабушек.
Руководитель кафе Александра Синяк рассказала, что граффити было нарисовано за день до прихода инспекции и сотрудники заведения не успели его смыть. По словам Александры Синяк, вывеска уже была согласована с администрацией района, по этому вопросу владелец кафе хочет встретиться с руководителем администрации. В общей сложности на заведение наложили штраф в размере 700 тысяч рублей.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Церковью установлены особые дни поминовения недавно умершего человека — третий, девятый и сороковой. О том, как можно облегчить загробную участь родных и близких, интернет-пользователям рассказал священник Даниил Сысоев — настоятель московского храма апостола Фомы, убитый в ноябре 2009 года.
Одесса и Харьков долго сопротивлялись украинскому нацизму. Население сохранило прежние ориентиры, а элиты в этот раз решили антибандеровский протест поддержать.
Святителя Николая Мирликийского, больше известного как Николай Чудотворец или Николай Угодник, чтят христиане всех стран, а в России он является одним из "главных" святых. Именно к нему в первую очередь верующие советуют обращаться со своими бедами и горестями. Как утверждают очевидцы, Святой Никола и после смерти продолжает творить чудеса.
Германию наводнили "арабские и турецкие клановые банды", этому способствовала политика канцлера Ангелы Меркель.