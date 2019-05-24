В Петербурге закрыли кафе, которое бесплатно кормило пенсионеров обедами

Администрация Василеостровского района после проверки закрыла кафе "ДоброДомик", которое стало известно благодаря бесплатным обедам для пенсионеров.

Власти решили приостановить работу заведения и оштрафовать владельца из-за граффити на фасаде здания, гирлянды, которая находится на входе в кафе, несоответствия цвета вывески фасаду здания, а также из-за подарков от бабушек.

Руководитель кафе Александра Синяк рассказала, что граффити было нарисовано за день до прихода инспекции и сотрудники заведения не успели его смыть. По словам Александры Синяк, вывеска уже была согласована с администрацией района, по этому вопросу владелец кафе хочет встретиться с руководителем администрации. В общей сложности на заведение наложили штраф в размере 700 тысяч рублей.