Глава Владивостока проводил выпускников "в последний путь"

Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк перепутал слова на церемонии награждения выпускников. Произнося торжественную речь в городском лицее, мэр отправил выпускников в их "последний путь".



Поднимающий смертность Кличко оговорился в прямом эфире / Новости от 22.02.2019 20:54

"Когда все выпускники соберутся вместе мы проводим их в их последний путь", - обратился к выпускникам Гуменюк, приглашая их на общий выпускной, который пройдет 28 мая.

Выпускники и их родители отреагировали смехом на слова мэра. Сам Гуменюк объяснил конфуз фразой: "Мы все понимаем".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве мэра Киева Владимира Кличко "готовиться к земле".

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