Глава Владивостока проводил выпускников "в последний путь"

Глава администрации Владивостока Олег Гуменюк перепутал слова на церемонии награждения выпускников. Произнося торжественную речь в городском лицее, мэр отправил выпускников в их "последний путь".
"Когда все выпускники соберутся вместе мы проводим их в их последний путь", - обратился к выпускникам Гуменюк, приглашая их на общий выпускной, который пройдет 28 мая.
Выпускники и их родители отреагировали смехом на слова мэра. Сам Гуменюк объяснил конфуз фразой: "Мы все понимаем".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о призыве мэра Киева Владимира Кличко "готовиться к земле".
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