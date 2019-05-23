Вчера, 22 мая, в Калининградской области началось тестирование работы энергосистемы в изолированном режиме.
На протяжении следующих нескольких дней пропускная способность между Литвой и Калининградом будет на нулевой отметке.
Напомним, что до 2025 года страны Прибалтики - Латвия, Эстония и Литва - намерены покинуть единую постсоветскую электроэнергетическую систему. Республики бывшего СССР намерены синхронизироваться с континентальной Европой.
Выход прибалтийских республик из БРЭЛЛ - электрического кольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы - грозит Калининграду энергетической изоляцией от Российской Федерации. Поэтому власти РФ приняли решение провести комплекс мероприятий для обеспечения надежной и стабильной работы энергосистемы Калининграда при подобном сценарии.
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