Сбербанк и Avito возглавили рейтинг популярных онлайн-сервисов у москвичей

Наибольшей популярностью у жителей Москвы пользуются онлайн-сервисы Сбербанка, "Яндекс.Такси" и Avito.



О каких технологиях мечтают петербуржцы? Опрос / Новости от 10.01.2019 18:37

Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий Москвы.

Специалисты столичного ведомства совместно с городской платформой цифровых технологий ICT.Moscow провели исследование с целью выяснить, какие онлайн-сервисы пользуются у москвичей наибольшей популярностью.

Помимо сервисов Сбербанка, "Яндекс.Такси" и Avito жители столицы также пользуются цифровыми платформами Ozon, Headhunter, SuperJob и ЦИАН.

В среднем, согласно результатам исследования, рядовой житель Москвы активно пользуется пятью онлайн-сервисами.