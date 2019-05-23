Высаженная москвичами надпись "Собянин, уйди" просуществовала несколько часов

Сделанная жителями района Раменки в Москве клумба с надписью "Собянин, уйди" просуществовала буквально несколько часов.



Собянин поспорил по поводу комфорта в центре Москвы / Новости от 04.12.2018 20:36 | Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы \

Об этом в социальной сети Facebook сообщает группа "Против стройки на Мичуринском 30б".

Так, пишут авторы материалы, цветы, высаженные москвичами, сотрудники столичных коммунальных служб выкопали утром 22 мая. Закончили же жители Москвы высаживать их буквально за несколько часов до этого.

Напомним, что после того как в Раменках открылись две новые станции метро, столичные власти вместо обещанного ранее детского сада утвердили на Мичуринском проспекте строительство многоэтажного дома. Местные жители решением властей оказались, мягко говоря, недовольны.