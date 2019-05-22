ВЦИОМ: лишь 7% екатеринбуржцев поддерживают строительство храма на месте сквера

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как жители Екатеринбурга относятся к строительству храма на Октябрьской площади.



Протесты в Екатеринбурге: храм могут построить в другом месте / Новости от 18.05.2019 13:35

Результаты проведенного исследования оказались более чем любопытными.

Почти все опрошенные — 94% — заявили, что знают о проблеме строительства храма в центре уральского мегаполиса. Примечательно, что почти половина респондентов признались социологам, что им не хватает информации по этому вопросу.

Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга — 74% — заявили, что считают сквер на Октябрьской площади неудачным местом для строительства храма. Против строительства храма высказались 59% опрошенных, а 14% заявили, что современному Екатеринбургу вообще не нужна никакая новая церковь.

Лишь 7% жителей города, сообщает ВЦИОМ, высказались за строительство церкви в сквере на Октябрьской площади.

Напомним, что с 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте, где в настоящее время находится сквер. Протесты начались сразу после того, как в сквере установили забор, огораживающий место будущей стройки.

Отметим, что в сентябре минувшего года местное население предлагало властям провести референдум по поводу строительства собора, но депутаты жителям Екатеринбурга в просьбе отказали.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь напролет.

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