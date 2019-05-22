Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, как жители Екатеринбурга относятся к строительству храма на Октябрьской площади.
Результаты проведенного исследования оказались более чем любопытными.
Почти все опрошенные — 94% — заявили, что знают о проблеме строительства храма в центре уральского мегаполиса. Примечательно, что почти половина респондентов признались социологам, что им не хватает информации по этому вопросу.
Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга — 74% — заявили, что считают сквер на Октябрьской площади неудачным местом для строительства храма. Против строительства храма высказались 59% опрошенных, а 14% заявили, что современному Екатеринбургу вообще не нужна никакая новая церковь.
Лишь 7% жителей города, сообщает ВЦИОМ, высказались за строительство церкви в сквере на Октябрьской площади.
Напомним, что с 13 мая в Екатеринбурге проходят массовые протесты против строительства собора святой Екатерины на месте, где в настоящее время находится сквер. Протесты начались сразу после того, как в сквере установили забор, огораживающий место будущей стройки.
Отметим, что в сентябре минувшего года местное население предлагало властям провести референдум по поводу строительства собора, но депутаты жителям Екатеринбурга в просьбе отказали.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь напролет.
Читайте также:
Кремль не одобрил протесты в Екатеринбурге.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
СМИ сообщают о возможном пересмотре конкурса "Евровидение-2019" из-за того, что победитель Дункан Лоуренс нарушил единственное правило конкурса.
Тысячи людей стремятся повысить свой уровень жизни и готовы для этого уехать в другую страну. Многие идут за "американской мечтой" и отправляются за океан — в США — в поисках лучшей жизни. И все-таки Соединенные Штаты — страна великих возможностей или огромных трудностей?
Злоумышленник начинает на терминале операцию, не вставляя карту, не завершает ее и отходит, а невнимательный следующий клиент оплачивает эту операцию.
Изменение политической и социальной обстановки в Соединенных Штатах происходит незаметно, но есть водораздел, по которому можно судить о кардинальных переменах. Медленно, но верно ведется наступление на аборты.