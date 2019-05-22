Руководство пермской гимназии установило разные проходные баллы для девочек и мальчиков

Руководство гимназии № 4 в Перми установило разные проходные баллы для девочек и мальчиков при поступлении в первый класс.



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Об инциденте сообщают местные средства массовой информации.

Так, сообщает, например, пермское издание 59. ru, мальчиков было решено принимать в первый класс лишь в том случае, если они наберут необходимые для поступления 65,7 баллов. Для девочек же порок поступления оказался гораздо выше. Так, юным представительницам прекрасного пола для поступления в пермскую гимназию необходимо было набрать 69,1 баллов.

Таким образом, сообщают средства массовой информации Перми, несколько десятков девочек не смогли поступить в первый класс общеобразовательного учреждения.

Директор гимназии Татьяна Дьякова прокомментировала инцидент изданию 59. ru. По ее словам, разные баллы были установлены якобы ради того, чтобы не получить "девчачьих" классов. Девочки, пояснила Дьякова, зачастую гораздо прилежнее мальчиков и поэтому поступить в первый класс им легче.

Отметим, что гимназия № 4 в Перми уже оказывалась в центре скандала. Так, в сентябре минувшего года руководство общеобразовательного учреждения не допустило к занятиям ученицу 10 класса из-за того, что она сменила классический костюм на одежду без эмблемы гимназии и перекрасила волосы в розовый цвет.

Тогда прокуратура Пермского края признала эти действия незаконными, а местный суд оштрафовал школу и директора на 50 тысяч рублей и 30 тысяч рублей соответственно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учительница из Новосибирска подралась со своей подопечной в очереди в школьный туалет.

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