Гимназия в Перми установила разные проходные баллы для мальчиков и девочек

Администрация гимназии из Перми установила разный проходной балл для девочек и мальчиков. Для мальчиков он составляет - 65,7, а для девочек - 69,1.



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Как уточняет издание 59.ru, балл для мальчиков занижен для гендерного баланса, однако из-за этого в учебное заведение не поступили около 20 девочек, которые не смогли пройти конкурс из-за нововведения.

Родители учеников оказались недовольны подобным разделением. "Если моя дочь будет поступать и наберет больше баллов, чем кто-то из мальчиков, она не попадет в эту школу", - передает издание слова одной из собеседниц.

По словам директора гимназии, различный проходной балл связан с тем, что девочки более прилежные в учебе. "Они показывают по итогам обучения в субботней школе результаты выше, а у мальчишек в основном нет этого прилежания, поэтому у них баллы ниже. Но зато потом они становятся лидерами", - пояснила она.