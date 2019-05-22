Основным залогом формирования предпринимательской культуры является серьезная образовательная база, считает руководитель департамента образования и науки города Москвы Исаак Калина.
"Я не уверен, что можно сформировать предпринимательскую культуру в воздухе без очень мощного общеобразовательного базиса. Он все равно очень нужен. Конечно, уроки, мероприятия и конкурсы, которые проводятся в городе, формируют пусть не предпринимательскую культуру — это очень высокая планка — но, по крайней мере, предпринимательское отношение к себе и к миру. Когда ты что-то делая, задумываешься: "Будет это другими людьми востребовано, или я это делаю только для себя?" Я бы говорил о предпринимательском стиле мышления — это очень важно", — сказал Исаак Калина.
Глава образовательного ведомства также отметил, что слово "предприниматель" до сих пор многие зачастую неверно воспринимают в негативном ключе. Формирование позитивного представления о предпринимательстве стало одним из главных пунктов проведения Дня предпринимательской культуры 25 января этого года.
"Основная цель Дня предпринимательской культуры — формирование позитивного представления о предпринимательстве как о важном сегменте экономики, который наиболее оперативно реагирует на запросы государства и общества и создает более трети рабочих мест в Москве", — ранее отмечал заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.
В рамках Дня предпринимательской культуры в школах и на других площадках столицы прошли деловые игры, чемпионаты бизнес-кейсов, образовательные квесты для учеников 1-11 классов. Кроме того, в этот день прошел специальный онлайн-тур Московской городской олимпиады школьников по основам предпринимательства. Тематическую программу передач представил Московский образовательный телеканал.
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