В центре Москвы провалился грунт

На проезжей части в центре Москвы провалился грунт. Площадь провала составила около четырех квадратных метров, а глубина - до полуметра.



Видео с места провала грунта в Москве / Новости от 27.01.2019 14:39

"Возле дома №3 на улице Мытная образовался провал на проезжей части, ближе к тротуару. Площадь проседания грунта составила порядка 4 квадратных метров, а его глубина - 0,5 метра", - передает агентство "РИА Новости" слова своего источника в экстренных службах Москвы.

На место ЧП затруднено движение. Люди и машины в образовавшийся провал не попали, пострадавших нет. Для устранения последствий обвала привлечены работники экстренных служб.