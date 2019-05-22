На проезжей части в центре Москвы провалился грунт. Площадь провала составила около четырех квадратных метров, а глубина - до полуметра.
"Возле дома №3 на улице Мытная образовался провал на проезжей части, ближе к тротуару. Площадь проседания грунта составила порядка 4 квадратных метров, а его глубина - 0,5 метра", - передает агентство "РИА Новости" слова своего источника в экстренных службах Москвы.
На место ЧП затруднено движение. Люди и машины в образовавшийся провал не попали, пострадавших нет. Для устранения последствий обвала привлечены работники экстренных служб.
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