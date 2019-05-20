Петербургские защитники травокура Резника были вписаны в "серые схемы" по "строительному рэкету"

В социальной сети появилось открытое письмо в поддержку депутата-наркомана Заксобрания Максима Резника. Под текстом подписались 142 человека. Известно, что многие из них могут быть впутаны в большую коррупционную структуру.
Все началось с появления видеокомпромата на парламентария. Очевидцы зафиксировали, как председатель комиссии по образованию, культуре и науке ЗакС употребляет, предположительно, марихуану. После этого Максима Резника призвали пройти медицинское освидетельствование. Однако политик публично отказался от медэкспертизы.
Позднее, 15 мая, в группе "Комитет защиты Петербурга" появилось обращение людей, поддерживающих Резника. Среди них оказались хорошо известные депутату лица.
По мнению владельца компании "Воин-В" Олега Глущенко, некоторые люди из списка использовались парламентарием для создания негативного фона вокруг застройщиков. Источник предполагает, что с помощью определенных лиц Резник оказывал давление на предпринимателей.
Среди людей, подписавших жалобу, числятся активисты организации "Живой город": Елисеева Антонина Владимировна, Литвинов Дмитрий Борисович, Сивохина Наталия Павловна, Минутина-Лобанова Юлия Леонидовна, Забирохин Петр Борисович.
В 2016 году Елисеева, Литвинов и Сивохина встали на защиту старого друга Максима Резника — экс-депутата ЗакСа Вячеслава Нотяга. Между тем бывшего "слугу народа" удалось поймать с поличным при получении взятки. В тот же момент многие СМИ утверждали, что Резнику повезло, поскольку он был замешает в шантаже Глущенко. В свою очередь координатор движения Юлия Минутина-Лобанова открыто поддерживала Нотяга в средствах массовой информации.
Так как теперь в поле зрения общественности попал Максим Резник, то активисты организации "Живой город" переключились на его защиту.
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