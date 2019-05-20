Петербургский таксист сбил женщину с коляской

Водитель "Яндекс.Такси" не заметил женщину с коляской, которая перебегала дорогу, и сбил мать вместе с ребенком. Камера наблюдения зафиксировала ДТП. На видеозаписи видно, как женщина начинает переходить дорогу на мигающий знак светофора.
Находясь на островке безопасности, женщина не остановилась, а продолжила движение, несмотря на то, что светофор запрещал движение пешеходов. Автомобилисты пропускали женщину с коляской, но таксист попросту не заметил ее.
Ребенок выпал из коляски при столкновении с автомобилем и упал на асфальт. От удара об проезжую часть ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму. Сейчас ребенок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как мэр одного из городов Свердловской области сбил ребенка, а затем скрылся с места ДТП.
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