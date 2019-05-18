Мэр Екатеринбурга предложит властям провести референдум о строительстве храма

Действующий мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на встрече с жителями города согласился предложить региональным властям провести референдум о строительстве храма в центре города.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Также отмечается, что на встрече с мэром Екатеринбурга присутствовали порядка 70 жителей города. Подавляющее большинство из них выступили за референдум о судьбе сквера в центре крупнейшего мегаполиса Урала.
Александр Высокинский заявил, что услышал горожан и пообещал передать информацию об итогах встречи представителям власти региона. Мэр Екатеринбурга также указал, что предложит им провести референдум по данному вопросу.
Отметим, что, по словам Высокинского, референдум о строительстве храма обойдется власти в 130 миллионов рублей.
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