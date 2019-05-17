Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Максим Резник вымогал взятки со строительных компаний?

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург print

 Бывший вице-губернатор Петербурга Албин закрывал глаза на деятельность Резника и его подельников, вымогавших деньги у строительных компаний, выясняется из средств массовой информации.


В СМИ обсуждают видео, на котором депутат Резник якобы «забивает косяк»

Руководитель строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко дал интервью «Невским Новостям», в котором рассказал об участии депутата ЗакС Санкт-Петербурга Максима Резника в вымогательстве взяток со строительных компаний.

С начала мая Резник находится под бдительным взглядом общественности. Это связано с крупным наркоскандалом, в котором попал депутат Заксобрания после публикации ряда видеозаписей. На них он курит запрещенные вещества.  В попытках скрыться от посторонних глаз, Резник с женой улетели в Прагу, где также весело проводили время. Ну а по возвращению семейной чете было уже не до веселья, ведь от депутата-наркомана отвернулся весь город,  включая коллег.

Но редакция «Невских Новостей» вспомнила еще об одной истории, связанной с парламентарием. Дело в том, что Максим Резник участвовал в постоянном вымогательстве взяток со строительных компаний. Он и еще минимум четверо депутатов ЗакСа оказывали давление на бизнес-структуры. Для того чтобы работать беспрепятственно, предприниматели вынужденно платили политикам крупные взятки. Вместе со скандальным депутатом в коррупции были замешаны  Никешин, Ковалев, Вишневский и Нотяг. Последний, к слову, сейчас отбывает наказание за взятку.

Компания «Воин-В» стала одной из пострадавших строительных фирм. Её руководитель Олег Глущенко подробно рассказал журналистам о теневом бизнесе Петербургского парламента. Как оказалось, жаловаться Албину, занимающему пост вице-губернатора на тот момент, было бесполезно. Политик предпочел не лезть в подобные проблемы и отправил  Глущенко к правоохранительным органам. Конечно, единственной причиной отказа Албина было нежелание портить отношения с  парламентариями, так как это могло нанести ущерб его карьере. 

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Обсудить
Актуальная аналитика
Расследования
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Житейские истории
Бронислав Виногродский: с Сергеем Доренко ушла эпоха
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Новости Все >
Максим Резник вымогал взятки со строительных компаний?
Константин Костин: в политической мотивации людей глобальные темы уступают место повседневным
Навальный поставил не на тех "лошадок": Соболь и Гусева проваливают предвыборные кампании в столицах
Шойгу раскритиковал российские учебники географии
Устроившая дебош на борту самолета пенсионерка отделалась штрафом
Россия не будет приглашена на инаугурацию Зеленского
Хоккеисты сборной России выпили 160 бокалов пива после матча с Чехией
Кучма назвал источником проблем Украины "написанную в Москве" историю страны
Федерация футбола Украины приняла решение о переименовании
Бывший депутат Госдумы РФ Пономарев получил гражданство Украины
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев

В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.

Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Новости спорта
Сборная России по хоккею одержала самую крупную победу в истории
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев

В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.

Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Расследования
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Военные новости
Украинский генерал рассказал, какой будет война России и Украины
Новости Екатеринбурга
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Общество
Топ-менеджер космической отрасли России уволился из-за границы

Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.

Топ-менеджер космической отрасли России уволился из-за границы
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Расследования
Воруйте все: "Роскосмос" не будет у себя проводить революций
Новости Украины
Опрос на Украине: 75% украинцев ждут от Зеленского переговоров с Путиным
Любовь Степушова Диалог с Путиным: "мельком" о "региональном" протесте Любовь Степушова Игорь Буккер Сновидения: ночное кино для души и тела Игорь Буккер Руслан Веснянко Троеязычие Украины: государственный, реальный, родной Руслан Веснянко
Комментарии
Диалог с Путиным: "мельком" о "региональном" протесте
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
Глава МИД Украины написал заявление об отставке
Пасечник: почти все жители ЛНР хотят получить российское гражданство
Почему падают отечественные самолеты? История одного директора завода
В минтруде предложили единый порядок расчета величины прожиточного минимума для пенсионеров
Пожилым полезны судоку, кроссворды и головоломки - британские ученые
Россия не будет приглашена на инаугурацию Зеленского
Россия не будет приглашена на инаугурацию Зеленского
Хоккеисты сборной России выпили 160 бокалов пива после матча с Чехией
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Кого и почему бесит православный храм в Екатеринбурге - мнения экспертов
Пасечник: почти все жители ЛНР хотят получить российское гражданство
Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕ
Пасечник: почти все жители ЛНР хотят получить российское гражданство
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
В минтруде предложили единый порядок расчета величины прожиточного минимума для пенсионеров
Глава МИД Украины написал заявление об отставке
История и современность Все >
Мужчина умер после того, как застрял головой между сидениями в кинотеатре
Мужчина умер после того, как застрял головой между сидениями в кинотеатре
История любви Анны Болейн и Генриха VIII
История любви Анны Болейн и Генриха VIII
СМИ: у полковников ФСБ изъяли драгоценности и наличные на 12 млрд рублей
СМИ: у полковников ФСБ изъяли драгоценности и наличные на 12 млрд рублей
Женщины-воины в мировой истории
Женщины-воины в мировой истории
ВВС США испытали бомбардировщик B-2 и сбросили две бомбы по 13 тонн
ВВС США испытали бомбардировщик B-2 и сбросили две бомбы по 13 тонн
Причиной падения F-16 в пригороде Лос-Анджелеса стала поломка гидравлики
Причиной падения F-16 в пригороде Лос-Анджелеса стала поломка гидравлики
Первая Северная война: Россия взяла реванш у Швеции, но отказалась от всех успехов
Первая Северная война: Россия взяла реванш у Швеции, но отказалась от всех успехов
Как Анна Иоанновна уберегла российский флот от гибели
Как Анна Иоанновна уберегла российский флот от гибели
Адвокат депутата Резника внимательно наблюдал, как жена травокура отдувается за наркоскандал в полиции
Адвокат депутата Резника внимательно наблюдал, как жена травокура отдувается за наркоскандал в полиции
Западные СМИ рассказали о бабулях Путина
Западные СМИ рассказали о бабулях Путина
Домашнее Все >
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Овощи
Выращиваем на участке чеснок Гулливер
Создаем вечернее освещение в саду
Ландшафтный дизайн
Создаем вечернее освещение в саду
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Деревья и кустарники
Неприятное соседство: что нельзя сажать рядом
Болезни клубники и ее лечение
Вредители и болезни
Болезни клубники и ее лечение
Советы по укладке искусственного газона
Ландшафтный дизайн
Советы по укладке искусственного газона
Как вырастить редис сорта Жара
Овощи
Как вырастить редис сорта Жара
Обнаружены лекарства, которые опасны для беременных
Обнаружены лекарства, которые опасны для беременных
Борющийся с раком Юдашкин представил свою новую коллекцию
Борющийся с раком Юдашкин представил свою новую коллекцию
Как стать хорошей подругой? Несколько простых советов
Как стать хорошей подругой? Несколько простых советов
Полина Гагарина представила новый образ
Полина Гагарина представила новый образ
Дженнифер Энистон помолодела
Дженнифер Энистон помолодела
Свежий летний Look от Валерии
Свежий летний Look от Валерии
Бузова прокомментировала выступление Лазарева
Бузова прокомментировала выступление Лазарева
Из мира моды: Сергей Луковский о феномене красоты
Из мира моды: Сергей Луковский о феномене красоты
Работа, стресс, отсутствие денег - причины болезней россиян
Работа, стресс, отсутствие денег - причины болезней россиян
Хлеб для россиян будет выпекаться с пониженным содержанием соли
Хлеб для россиян будет выпекаться с пониженным содержанием соли
Мужское Все >
Удивительный морской конек
Удивительный морской конек
Поляризационные очки для рыбалки: как подобрать
Поляризационные очки для рыбалки: как подобрать
Кухня в стиле прованс: впускаем в интерьер лето
Кухня в стиле прованс: впускаем в интерьер лето
Как использовать бархат в интерьере?
Как использовать бархат в интерьере?
Правило сочетания цветов в интерьере: 60-30-10
Правило сочетания цветов в интерьере: 60-30-10
Что можно сделать из дерева, или Оригинальные элементы декора для интерьера
Что можно сделать из дерева, или Оригинальные элементы декора для интерьера
Четыре современных стиля оформления интерьера
Четыре современных стиля оформления интерьера
Питание до и после спортивной тренировки
Новости спорта
Питание до и после спортивной тренировки
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Новости спорта
Правила спортивной диеты для наращивания мышц
Популярные виды спорта в Германии
Новости спорта
Популярные виды спорта в Германии
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Новости спорта
Как быстро похудеть без ущерба для здоровья?
Что такое игра джай-алай?
Новости спорта
Что такое игра джай-алай?
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто

Фракция "Народный фронт" заявила о выходе из правящей коалиции в Раде. "Порошенко переигрывает Зеленского через Раду", - считает эксперт Александр Охрименко.

Порошенко Зеленскому: Вы здесь никто
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Ближний Восток
"Россия - не пожарная команда". Почему Путин отказал Трампу?
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Евросоюз
Меркель может отказаться от "Северного потока - 2"
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Новости Украины
Давид Шнейдеров: почему Зеленский лучше
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
США и Канада. Новости и аналитика
Грязная статистика США: секс-торговля детьми
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Ближний Восток
Взаимопониманию России и Китая мешают "городские сумасшедшие" - эксперт
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
Новости Украины
Один против всех: Харьков восстал против бандеровцев
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Южная Америка
За попыткой переворота в Венесуэле стоит ЦРУ
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Новости Украины
Сенатор пояснил, почему ЕС отказался от санкций против России
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
Новости Украины
Эксперт: России выгодна паспортизация Донбасса
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ