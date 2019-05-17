Максим Резник вымогал взятки со строительных компаний?

Бывший вице-губернатор Петербурга Албин закрывал глаза на деятельность Резника и его подельников, вымогавших деньги у строительных компаний, выясняется из средств массовой информации.



В СМИ обсуждают видео, на котором депутат Резник якобы «забивает косяк»

Руководитель строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко дал интервью «Невским Новостям», в котором рассказал об участии депутата ЗакС Санкт-Петербурга Максима Резника в вымогательстве взяток со строительных компаний.

С начала мая Резник находится под бдительным взглядом общественности. Это связано с крупным наркоскандалом, в котором попал депутат Заксобрания после публикации ряда видеозаписей. На них он курит запрещенные вещества. В попытках скрыться от посторонних глаз, Резник с женой улетели в Прагу, где также весело проводили время. Ну а по возвращению семейной чете было уже не до веселья, ведь от депутата-наркомана отвернулся весь город, включая коллег.

Но редакция «Невских Новостей» вспомнила еще об одной истории, связанной с парламентарием. Дело в том, что Максим Резник участвовал в постоянном вымогательстве взяток со строительных компаний. Он и еще минимум четверо депутатов ЗакСа оказывали давление на бизнес-структуры. Для того чтобы работать беспрепятственно, предприниматели вынужденно платили политикам крупные взятки. Вместе со скандальным депутатом в коррупции были замешаны Никешин, Ковалев, Вишневский и Нотяг. Последний, к слову, сейчас отбывает наказание за взятку.

Компания «Воин-В» стала одной из пострадавших строительных фирм. Её руководитель Олег Глущенко подробно рассказал журналистам о теневом бизнесе Петербургского парламента. Как оказалось, жаловаться Албину, занимающему пост вице-губернатора на тот момент, было бесполезно. Политик предпочел не лезть в подобные проблемы и отправил Глущенко к правоохранительным органам. Конечно, единственной причиной отказа Албина было нежелание портить отношения с парламентариями, так как это могло нанести ущерб его карьере.