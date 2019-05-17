Пермское "Счастье не за горами" затопило водой

Один из самых знаменитый арт-объектов в России, пермское "Счастье не за горами", затопило.
Об этом сообщают местные средства массовой информации и паблики в социальных сетях, посвященные жизни в Перми.
По словам жителей Перми, вода еще не затопила арт-объект полностью, но подойти к "Счастью не за горами" уже невозможно.
Отметим, что 14 мая на местной ГЭС открыли все затворы водосливной плотины. В связи с этим уровень воды в Каме значительно поднялся и набережную, на которой и расположен арт-объект, залило водой.
Фото: Ura.ru.
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