В детском развлекательном центре Абакана появилась одиночная тюремная камера

В одном из детских развлекательных центров Абакана открылась игровая зона, имитирующая одиночную тюремную камеру.
О новой любопытной игровой зоне сообщают местные средства массовой информации и группы в социальных сетях, посвященные жизни в городе Абакан.
У местных жителей, отметим, новость вызвала большой интерес.
Так, пишет "Сибирь.Реалии", детская одиночная тюремная камера появилась в детском центре Happy Land.
Руководители детского центра заявили, что планировали открыть игровую зону в виде полицейского участка, но по ряду причин не успели закончить ее и еще не повесили вывеску.
Аттракцион "Полиция", отметили также в руководстве Happy Land, набирает популярность у юных клиентов. По словам сотрудников детского развлекательного центра, идею они позаимствовали у коллег из Таиланда.
Фото: соцсети.
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