В детском развлекательном центре Абакана появилась одиночная тюремная камера

В одном из детских развлекательных центров Абакана открылась игровая зона, имитирующая одиночную тюремную камеру.



Новости Республики Хакасия. Абакан. Телеканал КРИК‑ТВ. 16.05.2019 15:30 | Актуальная информация о культурной, социальной и политической жизни страны и региона.

О новой любопытной игровой зоне сообщают местные средства массовой информации и группы в социальных сетях, посвященные жизни в городе Абакан.

У местных жителей, отметим, новость вызвала большой интерес.

Так, пишет "Сибирь.Реалии", детская одиночная тюремная камера появилась в детском центре Happy Land.

Руководители детского центра заявили, что планировали открыть игровую зону в виде полицейского участка, но по ряду причин не успели закончить ее и еще не повесили вывеску.

Аттракцион "Полиция", отметили также в руководстве Happy Land, набирает популярность у юных клиентов. По словам сотрудников детского развлекательного центра, идею они позаимствовали у коллег из Таиланда.

Фото: соцсети.