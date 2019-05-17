В Чите студент медакадемии спас попавшую под машину беременную девушку

В Чите на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил беременную 21-летнюю девушку.



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Первую помощь пострадавшей оказал студент пятого курса стоматологического факультета Читинской медицинской академии Вагинак Аджатян.

Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Молодой человек, пришедший на помощь девушке, рассказал о случившемся.

Вагинак Аджатян стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия и тут же поспешил на помощь. Пульс у девушки не прощупывался, и студент медакадемии провел сердечно-легочную реанимацию.

В это же время, сообщает пресс-служба Читинской медицинской академии, водитель автомобиля, сбившего девушку, вызывал медиков.

Пока ждали скорую помощь, рассказывает Аджатян, ему приходилось удерживать живот пострадавшей таким образом, чтобы плод не касался холодного асфальта.

В больнице девушке провели экстренное родоразрешение с помощью кесарева сечения. Ребенок жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Мать же находится в реанимации.

Сотрудники ГИБДД же проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.