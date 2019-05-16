В Коми отец перепутал детей, когда пытался забрать свою дочь из садика

В одном из детских садов Усть-Вымского района пропал ребенок. Позже оказалось, что девочку забрал невнимательный отец, который перепутал ее со своей дочерью. Об этом рассказала пресс-служба местного отделения полиции.



Как работает инклюзивный детский сад. Репортаж / Новости от 01.11.2018 02:52

Инцидент произошел когда старшая группа была на прогулке. В этот момент за своей дочкой приехал мужчина. Отец перепутал детей и усадил в машину не свою дочь. Примечательно, что мужчина заметил неладное уже по приезду домой. Но в это время заведующая садика уже обратилась в полицию из-за пропажи девочки.

Вскоре мужчина вернул девочку назад. Обвинений ему не предъявляли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об инциденте в одном из детских садов Белогородской области. Двухлетняя девочка ушла из детского сада после тихого часа. Ребенку просто стало скучно. Это случилось 11 января в селе Владимировка Белгородской области. Девочка выбежала на улицу в одних колготках, напрочь забыв о верхней одежде и зимней обуви, и прошла почти километр, пока не очутилась дома.

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