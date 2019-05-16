Опрос: большинство жителей Екатеринбурга не одобряют строительство храма

Больше половины жителей Екатеринбурга считают неудачным решением возвести храм на месте сквера в центре города. Об этом сообщает местный фонд "Социум".
Категорически против или "скорее против" строительства выступили 52% респондентов. Чуть меньше трети опрошенных (28%) поддерживают проект, а еще 20% к этому вопросу полностью равнодушны.
Большинство противников строительства храма - молодые люди. Среди них около 60% не одобряют это решение. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.
Две трети горожан поддержали идею референдума, 17% респондентов посчитали его излишним. Когда социологи предложили "референдумный" вопрос, за строительство высказались 27% участников опроса, а против - 55%.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
В Харькове назревает антибандеровская революция, но она потерпит неудачу. Украина обречена как унитарное государство, считает политик Наталья Витренко.
Гендиректор одного из филиалов "Роскосмоса" под предлогом командировки уехал в Европу, откуда прислал в Россию заявление об увольнении.
Почему Владимир Путин отказался помогать Дональду Трампу в разруливании ситуации в Персидском заливе, рассказывают Евгений Сатановский и Борис Межуев.