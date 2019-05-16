Опрос: большинство жителей Екатеринбурга не одобряют строительство храма

Больше половины жителей Екатеринбурга считают неудачным решением возвести храм на месте сквера в центре города. Об этом сообщает местный фонд "Социум".



В Екатеринбурге продолжаются протесты вокруг «храма раздора» / Новости от 15.05.2019 10:22

Категорически против или "скорее против" строительства выступили 52% респондентов. Чуть меньше трети опрошенных (28%) поддерживают проект, а еще 20% к этому вопросу полностью равнодушны.

Большинство противников строительства храма - молодые люди. Среди них около 60% не одобряют это решение. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.

Две трети горожан поддержали идею референдума, 17% респондентов посчитали его излишним. Когда социологи предложили "референдумный" вопрос, за строительство высказались 27% участников опроса, а против - 55%.