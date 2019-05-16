Из иллюминатора самого большого в мире плавучего завода выбросили моряка

По словам свидетелей, моряка выбросили в иллюминатор после того как он поссорился со своими коллегами. Инцидент произошел 6 мая на крупнейшем в мире перерабатывающем плавучем заводе "Всеволод Сибирцев", который пришвартован во Владивостоке.
После падения с 10-метровой высоты моряк впал в кому. Правоохранители планируют завести уголовное дело по факту показаний свидетелей, но судно уже отправилось в очередной рейс. В распоряжении полицейских есть еще одна улика - запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент падения моряка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как сотруднику ФСБ в Москве сломали челюсть за то, что он слишком долго находился в туалете.
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