Из иллюминатора самого большого в мире плавучего завода выбросили моряка

По словам свидетелей, моряка выбросили в иллюминатор после того как он поссорился со своими коллегами. Инцидент произошел 6 мая на крупнейшем в мире перерабатывающем плавучем заводе "Всеволод Сибирцев", который пришвартован во Владивостоке.



ВМС Украины опубликовало новое видео прохода кораблей под Крымским мостом / Новости от 29.09.2018 18:14

После падения с 10-метровой высоты моряк впал в кому. Правоохранители планируют завести уголовное дело по факту показаний свидетелей, но судно уже отправилось в очередной рейс. В распоряжении полицейских есть еще одна улика - запись с камеры видеонаблюдения, которая засняла момент падения моряка.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как сотруднику ФСБ в Москве сломали челюсть за то, что он слишком долго находился в туалете.

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