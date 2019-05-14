Главу МВД Белгорода уволили за пьяную езду

Главу УМВД Белгорода Сергея Власенко уволили со службы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.
В пресс-службе УМВД по области 11 мая, отметим, действительно сообщили об остановке Ford Focus, за рулем которого в нетрезвом состоянии находился "один из руководителей УМВД по городу Белгороду".
Специалисты ведомства отметили, что полицейского уволили за "со совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".
Отметим, что в 2015-м году Сергея Власенко оправдали по делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Бывшего главу УМВД Белгорода тогда заподозрили в незаконном получении свидетельства на право социальной выплаты для покупки жилплощади.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Верховный суд и правительство Российской Федерации поддержали идею ужесточить наказание для водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировавших дорожно-транспортное происшествие.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Министерство внутренних дел Российской Федерации выступило с предложением ужесточить наказание для тех водителей, что позволили себе скрыться с места дорожно-транспортного происшествия.
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