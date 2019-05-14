В Челябинской области пьяные пациенты удерживали в квартире бригаду "скорой"

В городе Златоуст Челябинской области пьяные пациенты незаконно удерживали в квартире сотрудников прибывшей по вызову "скорой". Об этом сообщает следственное управление регионального Следственного комитета России.



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"Заявление об инциденте поступило в правоохранительные органы Златоуста. Из него следует, что нетрезвые местные жители удерживали в квартире двух врачей "скорой помощи", прибывших по вызову к больному", - отмечают в пресс-службе ведомства.

По словам следователей, материалы по данному факту переданы из органов внутренних дел для проведения тщательной проверки.

В настоящее время расследование взято под особый контроль руководством следственного управления.