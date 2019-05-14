Превышение скорости является главной причиной ДТП на дорогах Москвы

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий на дорогах Москвы является превышение скорости. Об этом заявил Центр организации дорожного движения на официальном сайте мэра столицы.



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В центре считают, что в городе следует снизить нештрафуемый порог до 10 км/ч. В настоящее время в Москве отмечено 220 аварийно опасных участков. Для их ликвидации будет оптимизирована работа 63 светофоров и созданы новые островки безопасности. Власти столицы установят 25 новых светофоров и организуют дополнительное освещение 28 пешеходных переходов.

Напомним, глава ГИБДД России Михаил Черников поддержал инициативу о снижении нештрафуемого порога превышения максимальной скорости с 20 до 10 км/ч.