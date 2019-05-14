Недовольные строительством храма екатеринбуржцы протестовали всю ночь

В самом центре Екатеринбурга прошла стихийная акция против строительства храма.



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Недовольные собрались вечером 13 мая и не расходились до самого утра.

Отметим, что речь идет о строительстве храма святой Екатерины. Предполагается, что сооружение будет воздвигнуто в центре города на месте существующего сквера.

В социальных сетях появились видеозаписи, где жители Екатеринбурга, взявшись за руки, водят хороводы и скандируют: "Мы за сквер!".

Как сообщают местные средства массовой информации, стихийный протест собрал несколько сотен человек.

Действующий губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил жителям Екатеринбурга перейти к переговорам. В своем аккаунте в социальной сети Instagram Куйвашев написал, что "уличные конфликты — это не путь, которым можно решить проблему".

Глава Свердловской области заявил, что сегодня, 14 мая, будет ждать в своем рабочем кабинете представителей обеих конфликтующих сторон.

"Поговорим и все обсудим", — написал в Instagram Евгений Куйвашев.

В пресс-службе фонда святой Екатерины, что выступает инициатором строительства храма, также прокомментировали ситуацию. Там заявили, что жители Екатеринбурга позволили себе откровенные провокации во время так называемого "мирного протеста" — сломали забор и вторглись на территорию стройки.

Также в пресс-службе фонда святой Екатерины заявили, что строительство продолжится в ранее запланированном режиме.

Напомним, что решение о строительстве храма Святой Великомученицы Екатерины было принято архитектурно-градостроительным советом Екатеринбурга в сентябре минувшего года.

Многие жители города тогда высказались резко против строительства. Некоторые из них попытались даже добиться от власти референдума по строительству храма, но им отказали.

Вчера, 13 мая, несмотря на недовольство местных жителей, на месте будущей стройки появился забор, оградивший любимый горожанами сквер.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Центрального военного округа Российской Федерации отработала подавление массовых беспорядков.

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