Оппозиция не поделила 43-й избирательный округ

В 43-м избирательном округе столицы, куда входят районы Арбат, Пресненский и Хамовники, разразилась борьба между учредителем фонда помощи хосписам "Вера" Нютой Федермессер и юристом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовью Соболь.

Оба кандидата оспаривают первенство выбора округа для участия в избирательной гонке в Московскую городскую думу и обвиняют друг друга в попытке оттянуть голоса.

Нюта Федермессер утверждает, что Любовь Соболь объявила о выдвижении в 43-м округе на два дня позже. Собственный выбор этого округа она объяснила тем, что "там хоспис, в котором я работаю и работала, и которым теперь руковожу, там я живу и живут и учатся мои дети, там находится фонд "Вера", там я знаю каждый двор, так как работала годы и годы на выездной службе именно в ЦАО, от хосписа".

По словам Алексея Навального, чьей протеже является Любовь Соболь, Нюта Федермессер якобы заранее выяснила, от какого округа собирается баллотироваться юрист ФБК и только потом выдвинула свою кандидатуру. Навальный написал открытое письмо Федермессер и попросил ее снять свою кандидатуру в пользу Соболь, чтобы не размывать голоса оппозиции.

При этом и Соболь, и Федермессер игнорируют тот факт, что от 43-его округа также баллотируется кандидат от "Яблока" Сергей Митрохин, который объявил о своих планах еще в октябре. Выдвижение Соболь многие оппозиционеры сочли игрой на руку мэрии, поскольку она, очевидно, сможет оттянуть голоса у Митрохина.

На выборах в Госдуму 2016 года Любовь Соболь уже обвиняли в том, что она играет против объединенных сил оппозиции. Тогда она выдвинула свою кандидатуру от ЦАО Москвы, хотя ранее это сделала кандидата от "Открытой России" Мария Баронова. В итоге Соболь не смогла собрать достаточного количества подписей для участия в выборах и сняла свою кандидатуру.

Сейчас и другие представители Команды Навального выдвигаются в тех округах, где уже есть сильные кандидаты от оппозиции. В 8-м округе Иван Жданов будет бороться с коммунистом Вадимом Куминым, который занял второе место на выборах мэра Москвы в 2018 году. В 35-м округе Владимир Милов соперничает с экс-секретарем Московского горкома КПРФ Владимиром Родиным.