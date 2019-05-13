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Источник Правда.Ру

Врио главы Барвихи назначили националиста

Россия » Центр » Москва

Исполняющий обязанности главы Барвихи Андрей Ходырев ушел в неоплачиваемый отпуск и назначил врио главы поселения националиста Дмитрия Демушкин. Он будет исполнять обязанности с 13 мая. При этом, дата окончания полномочий Демушкина не сообщается.


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Дмитрий Демушкин заявил, что на новом посту будет заниматься ревизией деятельности прошлого руководства. Также он заявил, что будет всячески способствовать тому, чтобы не допустить объединение Барвихи с Одинцовским районом.

В администрации Одинцово считают, что назначение Демушкина незаконно. Сотрудники администрации уже направили обращение в прокуратуру. Дмитрий Демушкин стал известен весной 2017 года, когда его приговорили к двум с половиной годам лишения свободы за экстремизм.

Причиной заключения Демушкина стала запись, размещенная им во "ВКонтакте". Это были несколько баннеров "Русского марша", в которых суд усмотрел экстремизм. В связи с декрминализацией статьи Дмитрий Демушкина освободили из-под стражи 20 февраля 2019 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Дмитрия Демушкина вызывали в столичный Центр по противодействию экстремизму.

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Темы правые Москва Барвиха Одинцово Демушкин националист
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