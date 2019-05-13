Власти Москвы пообещали, что средняя зарплата достигнет отметки в 135 тыс. рублей

Департамент экономической политики и развития Москвы составил прогноз до 2021 года, в котором средняя зарплата достигнет 135 тысяч рублей. Специалисты департамента утверждают, что этого удастся достигнуть благодаря существенному росту валового регионального продукта.



Средняя зарплата в Москве вырастет до 82 тысяч рублей к 2021 году / Новости от 29.12.2018 09:17

В департаменте привели в пример последние несколько лет, за которые средняя зарплата в городе увеличилась на 5-10%. В декабре 2018 года москвичи получали в среднем по 80 тысяч рублей. Власти объясняют это тем, что экономика Москвы переживает небывалый подъем.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала отчет Росстата, по которому средняя заработная плата в России сократилась.

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