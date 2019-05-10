Москва стала лидером по числу электробусов среди городов Европы.
Об этом заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
По его словам, на сегодняшний день в столице курсируют 100 электробусов.
Также, заявил Ликсутов, выпуск нового транспорта на дороги Москвы позволил сократить расходы Мосгортранса на 11%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва заняла 47-ое место в рейтинге городов согласно удобству, доступности и популярности их общественного транспорта.
Фото: mos.ru.
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