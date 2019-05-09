В Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за плохих метеоусловий

Минобороны России приняло решение отменить воздушную часть парада Победы из-за низкой облачности. В ведомстве анализировали ситуацию в реальном времени на всей протяженности маршрута летчиков и пришли к выводу, что метеорологическая ситуация не позволит в полной мере совершить все запланированные виражи.
Ранее в ведомстве планировали задействовать 74 воздушных судна, которые должны были символично пролететь над Красной площадью на различной высоте и скорости. Помимо авиации, в параде приняли участие 13 тысяч военнослужащих и 132 единицы техники.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала в каких странах должен был пройти парад Победы. Не будет военных парадов в Молдове, Грузии, Белоруссии, Туркмении, а так же Узбекистане, где День Победы отметят салютами и праздничными мероприятиями.
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