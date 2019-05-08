Мэр Казани поручил местным депутатам обедать в школьных столовых весь май

Действующий мэр Казани Ильсур Метшин поручил своим подчиненным весь май обедать в школьных столовых.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.
Таким образом депутаты городской Думы проверят качество питания детей.
Отметим, что питаться народным избранникам предстоит на 69 рублей в день.
На основании выявленных нарушений, отметил Ильсур Метшин, летом текущего года в организацию школьного питания будут внесены необходимые изменения.
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