Жильцам поврежденного дома в Магнитогорске прислали счета за "коммуналку"

Жителям частично разрушенного в результате взрыва газа дома в Магнитогорске пришли счета за коммунальные услуги с начисленными штрафами за долги.



Страшные кадры обрушения подъезда в Магнитогорске, снятые из дома напротив / Новости от 31.12.2018 15:12

Как сообщает "Новая газета" со ссылкой на слова одного из жителей дома, штраф за неоплаченные услуги по капитальному ремонту дома пришел за период с января по апрель.

"Также пришли платежи за все услуги ЖКХ, хотя в январе, после трагедии, администрация города обещала нам, что все коммунальные платежи будут временно отменены - до решения вопроса с постоянным жильем", - пояснил собеседник издания.

В материале подчеркивается, что квитанции пришли и другим жителям дома. Оплате подлежат счета за газ, воду и лифты, хотя все эти коммуникации были отключены еще в январе.

Как пояснили в администрации города, в скором времени будет произведен перерасчет, однако оплатить капитальный ремонт жителям дома все равно придется.

"Люди отказываются по тем или иным причинам проживать здесь. Но, тем не менее, они являются собственниками данного имущества. Помимо квартир, которые у них есть в собственности. Данное общее имущество необходимо обслуживать" - сказал заместитель начальника управления ЖКХ Магнитогорска Евгений Слепов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что взрывные устройства на опорах линии электропередач были обнаружены в пригороде Магнитогорска.

Читайте также: На Урале арестуют мужчину, который сообщил о теракте в Магнитогорске

Взрыв в Магнитогорске: что мешает СКР сделать выводы