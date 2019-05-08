Алтайского депутата обвиняют в смерти его наемного работника

Депутат Алтайского районного собрания депутатов обвиняется в гибели местного жителя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Следственного комитета Российской Федерации.

Согласно предоставленной ведомством информации, мужчина работал на алтайского депутата - у народного избранника был собственный сельскохозяйственный бизнес.

В мае 2014-го года депутат Алтайского районного собрания поручил своим подчиненным работу и сразу же расплатился с ними алкоголем. Порученную работу мужчины не доделали, но распивать спиртное начали. Депутата это разозлило, он взял бейсбольную биту и избил неугодных работников.

Через несколько часов один из них скончался в больнице от разрыва внутренних органов.

Примечательно, что сразу после инцидента депутат не был арестован. Дело в том, указывают в региональном СК РФ, что он угрожал свидетелям происшествия физической расправой.

Теперь же следователям удалось собрать достаточно доказательств причастности народного избранника к смерти мужчины.